Moviola Torino-Juve: perché è stato giusto non espellere Savona

Partita molto concreta per Fabbri dal punto di vista disciplinare (il designatore Rocchi ha avuto un sussulto sul doppio rosso a Vanoli e Motta), certo che due mass (panchine comprese) nella stessa partita non sono proprio il top (la prima, fra l’altro, causata da un suo errore, il pestone di Thuram su Maripan è chiaro, anche da giallo, basta farlo). Restano, però, le cose positive: non c’è rigore sul mani di Sosa, il tocco di Yildiz, giusta valutazione Savona-Karamoh. Manca un giallo chiaro (oltre che per Thuram) anche per Che Adams (ostacola tre volte Di Gregorio per non farlo rinviare). Voto: 6,5.