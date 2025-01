La moviola di Venezia-Inter: Piccinini sul filo del rasoio

Arbitro Piccinini: voto 6

Partita complessa per Piccinini, tanti episodi, tutti al limite. Ad essere rigorosi (come lo è stato per il giallo ad Oristanio dopo il fallo normale su Darmian, fra l’altro con un intervento probabilmente del VAR, visto che aveva ammonito l’incolpevole Doumbia), mancherebbe un secondo giallo per Zampano, mentre sembrerebbe corretto non assegnare il penalty al Venezia sul tocco di braccio di Zielinski, parecchio scoordinato nell’occasione.