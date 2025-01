Udinese-Roma 1-2, la moviola: Sozza sbaglia, dubbio sull'1-0 ma il rigore partita è ok

Sozza, 5

Non bene Sozza, che continua a tenere le marce basse: alcune decisioni sono errate (il giallo per Pellegrini per un fallo che tale potrebbe non essere e dal quale nasce l’1-0), altre azzeccate per fortuna (il secondo rigore per la Roma), altre che hanno aperto il dibattito (la punibilità del braccio di Kabasele non è piaciuta ai vertici arbitrali).