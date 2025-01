Moviola Braga-Lazio, l'arbitro Brooks parente del re d'Inghilterra: non c'è rigore su Pedro

Una.... testa coronata a dirigere la Lazio. L’inglese John Edmund Cornwall Brooks (voto 6,5) è, infatti, da parte del papà (Edmund Hugh Cornwall Brooks, morto nel 1990 quando il nostro è venuto al mondo) discendente nientepopodimenoche del Re Edoardo III d’Inghilterra e di Riccardo di Cornovaglia, figlio del Re Giovanni d’Inghilterra. Ex assistente (lo è stato nella finale di FA Cup nel 2016 diretta da Clattenburg), ai nostri club ha diretto solo due gare in Youth League (al Milan) e agli azzurrini dell’Under 17. Non ha demeritato.

Lazio, su Pedro non c'era il rigore

Pedro finisce a terra in area di rigore, della sua... sportività (ha fatto di tutto per restare in piedi) ne hanno beneficiato Arrey-Mbi e Gharbi che, in qualche maniera, l’hanno sbilanciato. Giusto non concedere penalty.

Giusto annullare il secongo gol del Braga

Ce ne sono due, di offside, da parte di Gabri Martinez: il primo sul passaggio di Marin (netto e lui va per giocare il pallone, diventando attivo), il secondo sull’assist di Joao Ferreira (oltre la linea del pallone), corretto annullare in campo. Due occasioni per la Lazio, entrambe se si fossero concretizzate sarebbero state rese vane dalle posizioni di fuorigioco di Pedro (oltre Chissumba sul passaggio di Luca Pellegrini) e di Dia (il piede destro appena oltre Paulo Oliveira sul passaggio di Castellanos). VAR: Attwell (Ing, voto 6): spettatore.