Moviola Porto-Roma, arbitro pessimo: assurda gestione dei cartellini, Varela da rosso

Insufficiente la partita del tedesco Stieler, uno dei tre Élite (andiamo bene) che Rosetti ha impiegato in questi playoff di Euroleague. Pessimo sul tecnico e disciplinare (24 falli, un rosso in campo, uno alla panchina e ben 11 gialli ): ogni tanto, a chi si lamenta dei nostri arbitri, dare un’occhiata a certi fenomeni non farebbe male.

Gli errori nelle sanzioni disciplinari

Stieler fa l’avvocato (oltre ad essere psicologo sportivo di professione, pensate un po’!) e dovrebbe conoscere la congruità delle pene. Come può essere uguale il giallo per Koné (prendiamo quello più evidente di tutti), che entra sì deciso ma prende solo il pallone, su Djalò, e quello di Varela, che va con la gamba alta sul ginocchio di Dybala senza possibilità di prendere il pallone. Per inciso: Koné rischia quando allarga il braccio su Eustaquio, Dybala sarà costretto ad uscire. Non solo, ma poi Cristante, per una trattenuta leggera (ma è ingenuo il giallorosso, sapendo di essere ammonito) trova il secondo cartellino. Pesi e misure, ripassare.

N’Dicka, non è rigore su Varela

Dopo 5’, N’Dicka anticipa nettamente Varela sul pallone, il giocatore del Porto va a terra, non è mai rigore.

Il vantaggio della Roma è regolare

Ok lo 0-1: non c’è fallo in APP di Baldanzi su Varela che si lascia andare. In caso di mancata rete, da verificare l’entrata di Moura su Dovbyk, c’è un pestone sul piede sinistro: da rigore.

VAR Storks: voto 5,5

Prova a tenersi ai margini.