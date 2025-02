Moviola Roma, Maresca torna dopo 6 mesi e combina un disastro

Un ritorno in serie A (dopo sei mesi) assolutamente non memorabile per Maresca, che dovrà anche ritrovare la forma migliore, ma non è che quando sembrava averla, prima dei guai che lo hanno fermato, fosse chissà cosa. In una gara che avrebbe potuto farla anche un Can C (ma non ditelo ad Allegretta, Lumezzane-Vicenza è da dimenticare anche se sei primo in graduatoria), riesce a perdersi almeno tre gialli chiari, uno quasi rosso se non fosse stato per la prontezza di riflessi di Angelino. In tribuna c’era Rocchi (tour degli stadi, come una rockstar: Roma, dopo Cagliari, in 24 ore): proverà a vedere il bicchiere mezzo pieno. Con una buona dose di fantasia....