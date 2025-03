Roma-Como, la moviola: Pairetto è un disastro! Errori a raffica, sarà fermato

Disastrosa gara per Pairetto , inspiegabile il perché di questa fiducia illimitata, ci sono arbitri che hanno salutato da tempo la A facendo meno danni. Speriamo sia la volta buona, dovrebbe restare lontano per molto tempo. Errori sul mancato secondo giallo a Smolcic , quando espelle Kempf , tutto da discutere il contatto Goldaniga- Dybala . Malissimo.

Como, Smolcic graziato

Smolcic già ammonito (corretto il primo giallo, in ritardo su Angelino) entra su El Shaarawy, non trova il pallone, finisce per prenderlo sulle gambe, fermando una azione promettente. Pairetto ovviamente non vede nulla, fa proseguire e clamorosamente ammonisce pochi secondi dopo Caqueret che, francamente, non fa neanche fallo su Dybala. L’errore di Pairetto lo sottolinea Fabregas, che s’affretta a togliere dal campo Smolcic: pessima figura.

Como, Goldaniga al limite

Dybala in velocità entra in area del Como e viene affrontato da Goldaniga che, vistosi superato, si sposta in direzione dell’avversario con il corpo, chiaro intento di fermare la sua progressione. A centrocampo, neanche a pensarci, sempre fallo; in area iniziano le elaborazioni da supercomputer della Nasa per giustificare che il contatto non può portare al penalty. I dubbi restano, sul regolamento una cosa del genere non viene mai menzionata.