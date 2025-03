Moviola Feyenoord-Inter, dubbi sul rigore: e la teoria del protocollo?

Non c'è il rigore per il Feyenoord

Ueda entra in contatto con De Vrij (fuori area) che cade, il giocatore del Feyenoord lo salta, poi sembra quasi autosgambettarsi (in area) e va giù, corretto far proseguire.

I dubbi sul rigore

Thuram anticipa Mitchell mettendogli il piede destro davanti, il giocatore olandese lo tocca da dietro, impedendogli di trovare il pallone. L’arbitro (piazzato benissimo) decide di far proseguire, il VAR richiama all’OFR: a stretto giro di regolamento, il penalty ci sta. Meglio se fischiato in campo, perché allora salta tutta la teoria del protocollo...

Regolare l'1-0

Ok lo 0-1: Asllani per Dumfries, tenuto in gioco da Hadj Moussa, Mitchell e da Hugo Bueno che sarà poi l’ultimo difendente della linea del Feyenoord (ci sono anche Hancko e Beelen) sul passaggio di Barella per Thuram.

Le proteste del Feyenoord

Ha protestato il Feyenoord chiedendo il rosso per Thuram per l’intervento ai danni di Mitchell: entrambi con la gamba destra alta (paradossalmente, lo è di più quella del giocatore olandese), il nerazzurro tocca la parte posteriore del ginocchio dell’avver-sario, al massimo da cartellino giallo.

VAR: Dingert (Ger)6

Ma quel rigore....