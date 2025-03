La moviola di Panathinaikos-Fiorentina: la partita sfugge di mano a Lambrechts 

Poteva non diventare internazionale questo arbitro di Lovanio, nato in Perù da papà nato in Congo-Brazzaville, 40 anni? Erik Lambrechts conosce cinque lingue: olandese, inglese, francese, spagnolo (una conoscenza... lavorativa, lui che è stato anche traduttore-interprete dall’inglese allo spagnolo) e tedesco. First category della Uefa, ha già esordito nella fase a gruppi della Champions e quest’anno ha collezionato tre partite. Ieri? Non benissimo, ha sopportato le perdite di tempo dei greci senza battere ciglio, incapace di fare prevenzione, la gara s’è incendiata fino alla rissa dopo il fischio finale..

Il gol di Moreno è in fuorigioco

Corretto annullare la rete di Moreno: è lui in offside al momento del colpo di testa di Comuzzo, finito sul palo. Sul cross di Mandragora, invece, c’è probabilmente anche Ingason che tiene tutti in gioco, anche se sospetta era la posizione di Kean (che non interferisce, però, con il gioco).

Beltran è in posizione regolare

Regolare, invece, la rete di Beltran: al momento del cross di Madragora per Gosens (che poi crosserà per la punta viola) ci sono Kotsiras e Arão a tenerlo in gioco. Buona anche la rete di Maksimovic: è in gioco sul tiro di Djuric, non commette alcun fallo su Terracciano.

Dodo, nessun fallo su Djuricic

Giù in area viola Djuricic, Dodo in netto anticipo, è lui che subisce fallo.

VAR: Van Driessche 6,5

Pizzica il fuorigioco di Moreno.