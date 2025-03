La moviola di Lecce-Milan, Doveri garanzia: netto il rigore

Garanzia Doveri, pure se la partita è risultata meno complicata del previsto anche per merito suo: c’è il rigore, giusti i cartellini, dove non sono arrivati in campo (tutti episodi dalla parte dell’assistente Francesca Di Monte) c’ha pensato il SAOT. Voto: 6,5.

Netto il rigore: ecco come è andata

Ingenuità di Baschirotto: battuto dalla velocità di Pulisic, sbaglia il tempo dell’intervento e lo colpisce con la gamba destra sulla sinistra del rossonero: nessun dubbio, rigore netto che Doveri assegna in campo con grande sicurezza.

I due fuorigioco

Corretto annullare la rete di Gimenez: l’APP inizia con il passaggio di Pulisic per Theo Hernandez, tenuto in gioco da Baschirotto, l’infrazione arriva successivamente, quando l’esterno francese serve l’attaccante, che è oltre la linea del pallone. Probabilmente quasi impossibile da vedere per l’assistente Di Monte. Ancora una valutazione, forse leggermente più semplice perché arriva da una palla inattiva), da correggere al VAR (meglio, al SAOT): sulla punizione di Theo Hernandez, Gabbia (che segnerà) è oltre Gallo, non di moltissimo, ma anche ad occhio nudo che ci fosse qualcosa s’era visto.

Regolare l'autorete

Ok l’autorete di Gallo: in APP, passaggio di Abraham per Leão, che è tenuto in gioco da Guilbert.

VAR: Chiffi 6,5

Meno male che c’è il SAOT....