Moviola Napoli-Fiorentina: Colombo sbaglia.  Rigore su Romelu, Gud, il 2º giallo?  

Napoli-Fiorentina

Colombo: 5

Insufficiente Colombo: manca un rigore per in Napoli (che vuol dire intensità valutata in campo, è un placcaggio), manca il secondo giallo per Gudmundsson (diretto sul piede di Raspadori), manca una punizione (e giallo, già.... manca anche il giallo) per il fallo di Gilmour su Fagioli. Un passo (forse qualcosa di più) indietro per l’internazionale.