Lazio-Udinese, risolto il mistero dei 33 secondi mancanti: la spiegazione

Risolto il mistero dei 33” mancanti di Lazio-Udinese: tutta colpa, si fa per dire, del cronometro in sovrimpressione alla partita, che allo scoccare del 90’ (e due secondi per la precisione) ha iniziato a fare le bizze, tornato a 45’, andando avanti fino a 46’ 40” per poi bloccarsi a 91’ 30”. Ancora circa venticinque secondi e poi è ripartito, ma ormai quello e il cronometro dell’arbitro (che come diciamo sempre è quello che fa fede) erano disallineati. Da qui i 33” mancanti, non imputabili a Piccinini, che ha fatto giocare tutti i 5’ di recupero (più due secondi).