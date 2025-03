La moviola di Lazio-Viktoria Plzen, Makkelie che fai? Dweh era da rosso!

Negativa la partita di Makkelie, ormai lontano parente dell’arbitrio che qualche anno fa era ai vertici del calcio europeo. L’errore che commette nel non espellere Dweh è grave, ancor di più per il VAR che ha le immagini a disposizione. Non solo, ma nella ripresa grazia anche Durosinmi . Insomma, male. Voto: 4.

Makkelie e l'errore sull'entrata di Dweh

Come detto, errore gravissimo per Makkelie dopo pochi secondi: Dweh entra in ritardo, con la gamba tesa, i tacchetti esposti, su Zaccagni. Intervento durissimo, pericoloso, che mette a repentaglio l’incolumità del giocatore di Baroni. Il piede destro finisce sopra il malleolo del piede destro di Zaccagni che si piega in maniera impressionante. Rosso chiaro, errore grave anche per il VAR (l’olandese Dieperink), c’erano tutti gli elementi per richiamare l’arbitro all’OFR, invece il check s’è concluso con un nulla di fatto.

Durosinmi graziato da Makkelie

Durosinmi già ammonito va diretto su Romagnoli che è già in aria perché sta cercando di colpire il pallone di testa: manca il secondo giallo.

Lazio-Viktoria Plzen, la disciplinare

Sono stati 4 gli ammoniti, prendiamo il giallo (giusto) per Marusic su Vydra: come è possibile anche solo pensare di paragonare un intervento in SPA (fermata un’azione promettente) che abbia la stessa sanzione del fallo di Dweh?

VAR: Dieperink 4

Basta un solo aggettivo: inutile.