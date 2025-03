Moviola Venezia-Napoli, bravo Mariani: non c'è rigore su Oristanio

Buona partita per Mariani , di sicuro fra i migliori a disposizione di Rocchi in questo periodo: partita asciutta, ha da tempo alzato la soglia del fallo (alla fine saranno 27 quelli fischiati, coerente nella rilevazione degli stessi), buona lettura degli episodi in area, corretto il disciplinare. La GLT dà ragione a Radu : pallone ancora dentro sul colpo di testa di Lukaku.

Oristanio, non c'è rigore

Primo episodio da analizzare, nell’area del Napoli. Ad inizio ripresa, proprio sulla linea del limite dell’area, si trattengono a vicenda Buongiorno e Oristanio, che va giù, corretto far proseguire, colpe - nel caso - di entrambi.

Niente rigore

C’è un altro contatto, sempre dalle parti di Meret, ancora nella ripresa: contatto fra Rrahmani e Fila, c’è un tocco sul giocatore neroverde con le mani sul corpo dell’avversario, ma è Fila che, scivolando con il destro (piede d’appoggio) finisce giù.

Il disciplinare

Conte si arrabbia molto per un fallo di Fila su Rrahmani ad inizio partita, ma non è un pestone, un contratto di gioco, sicuramente anche deciso. Corretti i gialli per Candé (fermata un’azione promettente di Lukaku che lo aveva saltato in dribbling), Nicolussi Caviglia (in ritardo su McTominay), Olivera (su Zerbin che lo aveva anticipato).

Voto: 6,5

VAR Di Paolo 6: Di garanzia, non è servito.