Moviola Lecce-Roma, ombre su Manganiello: il giallo a Baldanzi è un’invenzione

Partita diretta da Manganiello in linea con le sue ultime prestazioni: qualche sbavatura ogni tanto ( il giallo a Baldanzi è un’invenzione , il giocatore di Ranieri anticipa Berisha, contrasto di gioco, bastava la punizione, ma doveva essere per la Roma), ma non ci sono errori gravi. Corretto annullare la rete di Mancini (il ritardo è dovuto al mancato funzionamento del SAOT), giusto considerare di gioco il contatto Dovbyk- Baschirotto in APP dello 0-1.

Dovbyk, gol regolare

Partiamo da qui: Dovbyk prende la posizione su Baschirotto (non proprio un fisico minuto) prima di entrare in area e segnare lo 0-1: il Lecce protesta, ma ci sta considerarlo di gioco, anche per il metro usato.

Mancini, fuorigioco netto

Netto il fuorigioco di Mancini sul colpo di testa (altrettanto netto) di Dovbyk (il difensore è oltre Gallo e Baschirotto, considerando che Falcone è uscito e dunque non va preso in considerazione): il ritardo sul check non è dovuto a verifiche accurate, talmente palese il fuorigioco, ma al fatto che il SAOT ha avuto una battuta d’arresto ed nel VOR hanno dovuto provvedere.

Mancini, non è rigore

Ad inizio gara, contrasto fra Mancini (che va di mestiere) e Gaspar, troppo poco per assegnare un calcio di rigore. Infatti non protesta nessuno.

Voto: 6

VAR: Di Paolo 6

Certifica tutto.