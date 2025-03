Partita solida per Rapuano, le due squadre hanno pensato a giocare, anche in maniera vigorosa, l’arbitro esce con 24 falli fischiati (addirittura sotto la media di serie A, che è di 25.12) e 4 cartellini gialli. Nessun episodio nelle due aree, fattore questo che ha facilitato il compito di Rapuano. Ammonito anche Tudor ad inizio ripresa, protestava per un’entrata di Frendrup (sul pallone) su Yildiz: giallo e spiegazione, accettata dal tecnico.

Gol regolare

Silent check di Aureliano sulla rete che ha deciso la partita, ovvero quella di Yildiz: in APP c’è un contrasto fra Vlahovic e Vasquez dalla quale nasce l’azione, contatto di gioco, arrivato per la conquista del pallone, fa bene Rapuano a far prosegui-re e il VAR a tirare dritto.

Giallo affrettato per Frendrup

Come detto, sono quattro gli ammoniti, di questi l’unico giallo forse un po’ fiscale è stato quello per Frendrup: è un normale fallo di gioco, l’ammonizione (arrivata fra l’altro con qualche secondo di ritardo, dopo un suggerimento?) è apparsa un po’ affrettata.

Gli altri provvedimenti disciplinari

Corretta l’ammonizione per Thuram: l’entrata su Miretti è in ritardo, diretta sulla gamba. Cristallino il giallo per Malinovskiy: scalcia Conceição, non è un gesto violento, ma prende solo le gambe dell’avversario. Appropriato anche il provvedimento per Kalulu: placca Masini, trattenendolo da dietro, nessun dubbio.

VAR: Aureliano, 6

In vacanza.