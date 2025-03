Moviola Inter-Udinese: Chiffi, che errori, una gestione completamente errata!

Chiffi, voto 6

Non ruba l’occhio Chiffi, non una novità: fischia poco e male, si ritrova tutto nella seconda metà della ripresa, quando questa gestione della partita non paga. Anzi, finisce per innervosire gli animi, gli scontri in campo si moltiplicano così come le proteste fuori. La sufficienza è perché, alla fine, non incide sul risultato. Ma è un 6 striminzito.