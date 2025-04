Moviola Bayern-Inter, Schärer bravo: su Darmian non è rigore

Sotto gli occhi di Kuipers (fra i top Referee Observer della Uefa), non dirige male lo svizzero Sandro Schärer, anzi: partita non facile (soprattutto nella ripresa), tenuta con personalità (pensate, appena 18 falli fischiati) e la giusta dose di cartellini9 (5, tutti corretti). Regolari le tre reti della partita, un paio di episodi in area dell’Inter, lettura corretta da parte dell’insegnante di Buttikon (laureato all’università di Basilea, ha fatto diverse supplenze in molte scuole superiori ed è stato anche maestro di sci).