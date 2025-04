N'Dicka-Bisseck, trattenuta al limite

Bisseck prende il tempo a N'Dicka che gli mette entrambe le braccia (più a lungo il destro) attorno alla vita, trattenuta prolungata ma non così “pesante” da portare arbitro e VAR a intervenire, ognuno per quel che gli compete. Fabbri l’ha valutata non punibile, avesse fatto il contrario, da Lissone non sarebbero comunque intervenuti.

Duro corpo a corpo

Due corpo a corpo fra Dumfries e N'Dicka, è l’interista a cercare l’avversario che trattiene a sua volta, Fabbri (con l’aiuto dell’assistente Passeri) punisce sempre chi ha iniziato l’azione fallosa.

Soulé, tutto regolare

E’ tutta regolare l’azione che porta alla rete di Soulé: al momento del tiro di Pellegrini, sono tutti in gioco e non ci sono infrazioni al regolamento.

Inter, gol in fuorigioco

Subito in vantaggio l’Inter, ma la rete è stata annullata in campo: decisione giusta, sul tocco di Lautaro Martinez, Arnautovic è in posizione irregolare, oltre l’ultimo difendente della Roma che è Çelik, non vale la rete di Frattesi.

Voto: 6

VAR Di Bello 6: Si salva.