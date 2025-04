Moviola Napoli-Torino, Mariani senza problemi: Lukaku in fuorigioco ma...

Non difficile la partita di Mariani, sempre molto vicino all’azione, in buona forma fisica e con un buon feeling con i giocatori: ne è scaturita una partita da 18 falli fischiati e tre provvedimenti disciplinari , il che fa l’esatta fotografia di come è andata (il Torino ha giocato una partita più fisica, il Napoli più tecnica). Nessun episodio nelle due aree, gol facilmente identificabili come regolari, sul primo si può anche approfondire una curiosità.

Lukaku, il fuorigioco non interferisce

Tutto regolare sul primo gol di McTominay, solo una curiosità: al momento del tiro dello scozzese, in fuorigioco (solamente geografico) c’è Lukaku che, però, non interferisce con nulla, né con il gioco, né con gli avversari (non è sulla LOV, Line Of Vision, di Milinkovic-Savic), né col il pallone.

Tutto regolare

Nessuna infrazione anche sulla rete del 2-0, protagonista ancora McTominay che si libera senza falli di Casadei che era andato a chiudere su di lui.

Il disciplinare

Alla fine sono stati tre i giocatori ammoniti, tutti del Torino: corretto il provvedimento disciplinare per Maripan (in ritardo su Politano che lo aveva saltato), Ilic (duro su anguissa, che sarà costretto al cambio), e Lazaro (proteste per la posizione di un fallo laterale).

Voto: 6,5

VAR Meraviglia 6: C’è poco lavoro per lui.