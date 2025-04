Moviola Lazio-Parma: Sacchi male, non solo sugli episodi. E su Romagnoli...

Lazio-Parma

Sacchi: 5

Partita non sufficiente, per quanto il livello sia stato parecchio alto come difficoltà arbitrale, per Sacchi: al di là degli episodi, ci sono alcuni focus che minano la sufficienza dell’arbitro di Treia, immobile davanti a reazioni parecchio scomposte sia a parole (chiarissimi alcuni labiali) e con i fatti (Zaccagni che gli scaglia il pallone davanti senza essere ammonito, pur avendo ragione, sarà una delle contestazioni che verranno fatte). Detto questo, tanti gli episodi in area, l’ultimo - Delprato-Romagnoli - lascia dubbi visti i precedenti (anche se per la CAN è stato corretto non assegnare il penalty).