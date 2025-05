La moviola di Lecce-Napoli: manca il rigore su Raspadori. Spinazzola, niente penalty

Lecce-Napoli, manca un rigore. E sui gol annullati...

Raspadori entra in area, tira, appoggia il piede sinistro a terra dopo il tiro e viene travolto da Gaspar, che gli piomba addosso con troppa foga, finendo per piegargli la caviglia. Massa fa proseguire, il VAR supporta, entrambi commettono un errore: il primo a non fischiare in campo un penalty chiaro, il secondo a non richiamarlo al VAR. Che abbia già tirato conta poco, il pallone è ancora in gioco e Gaspar interviene in maniera imprudente sull’avversario, al limite della vigoria sproporzionata. Per questo era rigore. Due reti annullate al Napoli: la prima per un fuorigioco millimetrico (tipo Mkhitaryan a Barcellona) a Lukaku (piede sinistro oltre Gaspar sul tiro di Politano); il secondo per una netta spinta di McTominay su Falcone prima del colpo vincente di Olivera.

Gli altri episodi da moviola in Lecce-Napoli

Involontario il tocco di gomito sinistro di Baschirotto dopo un suo colpo di testa (il pallone schizza sul terreno); ha il braccio sinistro lungo il corpo Spinazzola (pallone inaspettato, prima petto/fianco) sulla traversa colpita da Gaspar. Incrocio di gambe Raspado-ri-Kaba sullo 0-1: Kaba paga il fatto di essere dietro l’avversario, pur in presenza di un contatto non clamoroso.

VAR: Mariani 5

Doveva fare di più, altro che protocollo.