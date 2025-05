Moviola Empoli-Lazio, tonfo Colombo: è rigore netto su Pedro

Brutta partita per Colombo, ancor di più perché inattesa questa caduta: scarico, spesso spaesato (dopo l’offside di Viti cerca qualcuno e sembra un bambino lasciato solo al parco), non lucido sugli episodi della partita . Sbagliato il rosso a Colombo, sbagliato non dare rigore su Pedro (il caro Abisso che faceva?), al limite il giallo su Viti. Male, povero Rocchi.

Colombo, sbagliato il rosso

L’entrata di Colombo (ok il primo giallo, da dietro su Rovella) su Gigot è, al massimo, un contrasto negligente, più vicino al contrasto di gioco. Gigot gli arriva da dietro, lui alza la gamba per cercare di colpire il pallone, non è da giallo mai.

Pedro, è rigore netto

Incredibile come né l’arbitro Colombo, né il VAR Abisso abbiano valutato da rigore l’entrata di Marianucci ai danni di Pedro: intervento da dietro, in scivolata, non prende mai il pallone(forse lo sfiora ma al termine dell’azione) ma solo la gamba dell’avversario. Rigore sempre e sempre da VAR.

Al limite

Viti ferma con la mano il pallone di Isaksen: il danese ha tutto il campo davanti, ma è anche vero che siamo a 50 metri dalla porta e sulla stessa linea c’è Marianucci (Ismajli è un po’ più indietro, anche se più lesto a reagire). Giallo al limite.

Corretta l'espulsione di Hysaj

Ok il doppio giallo a Hysaj: in ritardo su Viti, maglia tirata a Sambia, giusto.

Voto: 4,5

VAR: Abisso 5 Grave errore.