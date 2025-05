La moviola di Lazio-Juve: Massa si perde il rosso a Kalulu

Tiene la partita, Massa, anche se ha avuto bisogno dell’OFR per vedere il colpo di Kalulu (ingenuità colossale) ai danni di Castellanos: qualcuno doveva vederlo. Overrule sul rigore dato (e poi tolto) alla Lazio (corretto), non c’è penalty nel primo tempo per i biancocelesti (spalla di Khephren Thuram). Voto: 6.

Il rosso a Kalulu e quel rigore poi tolto

Colpo con il braccio destro di Kalulu sulla schiena di Castellanos (che si tocca la faccia): l’episodio sfugge a tutti (con Massa, anche e soprattutto il quarto Guida e l’assistente Berti), non a Mazzoleni nel VOR di Lissone. OFR (la revisione sul campo) e cartellino rosso chiaro, l’ingenuità di Kalulu è palese, così come il colpo sferrato. Netto intervento in ritardo di Di Gregorio su Castellanos, unico a toccare il pallone: rigore concesso subito in campo, ancora l’assistente Berti non segnala nulla, ma sul tocco di Pedro, è oltre Savona. Overrule. Cross di Isaksen, Khephren Thuram devia con la spalla destra, il braccio è comunque lungo il corpo: non sarebbe stato comunque rigore.

Regolare l'1-1 della Lazio

Tutto ok nell’azione del gol di Vecino: in gioco lui, in gioco Zaccagni, non può essere fallo il leggero contatto su Gatti che va giù troppo facilmente.

VAR: Mazzoleni 6,5

Lucido.