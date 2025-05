Milan-Bologna, la moviola: Beukema-Gabbia, che rischio. Ma il Var…

Partita durissima, difficilissima, anche per colpe sue, quella di Maurizio Mariani: ha provato, come gli era riuscito un’altra volta, a fischiare poco, gli è andata male. La dimostrazione? Scarsa accettazione in campo, panchina del Milan sempre a bordo campo (ma il quarto Manganiello che faceva?), mille proteste. C’è un episodio sul quale ruota la sua finale e che fa venire un sospetto: la tanto sospirata spiegazione al mondo di una eventuale OFR evidentemente non si doveva fare (riferimento a Beukema, ha rischiato grosso). Una sperimentazione annunciata che non ha avuto sviluppi. Tutto rimandato. Voto: 5.5.

Beukema-Gabbia, rischio rosso: cosa è successo

Come detto, ha rischiato il rosso Beukema: la gomitata a Gabbia (che ci mette del suo per sottolineare il colpo ricevuto) è evidente, Meraviglia a Lissone non sappiamo a cosa si sia aggrappato per evitare di chiamare l’OFR (e la conseguente spiegazione urbi et orbi). Beukema piega il braccio e colpisce l’avversario, forse non con la forza che ci sia aspetta da una gomitata. Entrata molto irruenta di Ferguson ai danni di Leão, la panchina del Milan insorge (ecco, forse qualche giallo sarebbe stato opportuno), Mariani opta per l’ammonizione, ci sta: non c’è vigoria sproporzionata, piuttosto negligenza.

No rigore su Orsolini

Diversi episodi soprattutto dalle parti dell’area del Bologna. su Orsolini non ci sarebbe stato mai rigore perché: è in fuorigioco (oltre Gabbia) sul passaggio di Ndoye; Maignan tocca il pallone prima dell’avversario. Ancora, tiro di Freuler, Gabbia respinge col petto e con le braccia comunque racchiuse. Intervento di Pavlovic su Holm: fuori area, nessun contatto basso, leggera trattenuta sul braccio sinistro. Nella ripresa, Joao Felix chiede il tocco di mano di Freuler: più spalla, parte alta del braccio. Ok la rete di Ndoye: sul passaggio di Fabbian, lo tiene in gioco Theo Hernandez.

VAR: Meraviglia 5,5

Giudizio sospeso: doveva chiamare Mariani o no?