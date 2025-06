La moviola di Psg-Inter: Kovacs troppo facile, c’è solo un dubbio

Psg, dubbio sul secondo gol

Un dubbio sulla seconda rete dei parigini: Pacho recupera il pallone su Barella, che cercava di difendere un calcio d’angolo a favore. Da verificare: 1) la posizione del pallone, che è ancora sulla linea (verificato dal VAR); 2) l’intervento stesso del difensore francese, forse al limite (lo scarpino è davvero vicino alla faccia di Barella che al terreno). Regolare la prima rete del Psg, nessuna posizione irregolare: Vitinha serve Doué, tenuto in gioco da tre giocatori nerazzurri, Dimarco, Dumfries e probabilmente anche Bastoni.Manca un giallo a Pacho, graziato due volte: entrata in ritardo su Thuram che stava filando via nel primo tempo, ostruzione netta ancora sul francese nella ripresa. Ammonito Zalewski: in ritardo l’entrata su Fabián Ruiz. Giallo anche per Thuram, anche lui fuori tempo sull’ex Napoli, e per Acerbi, di frustrazione su Vitinha.

VAR: Higler (Ola)6

Biglietto-premio per la finale.