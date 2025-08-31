Moviola Napoli-Cagliari, bene Bonacina: corretto il giallo per De Bruyne

Bonacina: 6,5

Pochi episodi, partita tenuta sempre sotto controllo per Kevin Bonacina, alla prima partita in Serie A della stagione (la seconda, ha anche una Coppa Italia all’attivo), la quinta della carriera. Battesimo stagionale al Maradona, non male. La chiude con 28 falli fischiati e 3 ammoniti, tutti coerenti. Compreso il giallo per De Bruyne, come vedremo giusto anche se il fermo immagine può sembrare impietoso.

Giusto il giallo a De Bruyne

Partiamo proprio da qui: l’ex del City entra su Prati con il piede a martello e la gamba tesa, i tacchetti sono alti ma - per sua fortuna e anche quella del giocatore del Cagliari - il piede struscia appena sulla tibia, il danno peggiore arriva dal pestone. Bonacina opta per il giallo, il Var supporta e fa bene. L’espulsione sarebbe stata un errore, non c’è forza, vigoria nell’intervento,per quanto pericoloso.

Gol regolare

Ovviamente regolare la rete che ha deciso il match, non ci sono infrazioni, il pallone (sul cross di Lang) non è uscito sul fondo nonostante la parabola arcuata sulla battuta del calcio d’angolo.

Disciplinare

Corretti gli altri due cartellini gialli comminati: in ritardo Zappa su Spinazzola, entrata decisa di Juan su Borrelli, il piede e basso, congrua per questo l’ammonizione.

VAR: La Penna 6

