Moviola Lazio-Verona, bene Crezzini: giusto annullare il gol di Guendouzi, ok Zaccagni e Castellanos

Partita che si mette subito in discesa per il giovane Crezzini, 32 anni, secondo anno alla CAN, alla seconda in A della stagione. Puntuale nella valutazione dei falli, sempre concentrato, coerente nella gestione tecnica, nessun ammonito. Le uniche difficoltà per uno scontro con Guendouzi ad inizio gara, visto rialzarsi con una smorfia (cadendo all’indietro potrebbe aver poggiato male il braccio) che non gli ha impedito di portare a termine la partita con 27 falli.

Ok annullare

Giusto annullare (In campo) la rete del possibile 4-0 di Guendouzi: dopo l’angolo, Nuno Tavares è in offside sul pallone di ritorno di Zaccagni, bravo l’assistente Garzelli.

No rigore

Una protesta, diciamo, solo... pensata quella di Castellanos dopo un contatto (per così dire) con Nunez: non ci sono spinte dietro la schiena, se il contatto è basso è minimo.

Regolare il gol di Guendouzi

Nelsson ma soprattutto Ebosse tengono in gioco Castellanos sul passaggio di Rovella nell’azione del gol Guendouzi: rete regolare.

Ok il gol di Zaccagni

Buono anche il 2-0 di Zaccagni: sulla rabona di Castellanos, l’azzurro viene tenuto in gioco da Ebosse, Nelsson e Nunez.

Regolare anche il gol di Castellanos

Montipò sbaglia i tempi di uscita, si sconta con Nelsson, non ci sono infrazioni da parte dei giocatori biancocelesti: rete regolare.

VAR: Pezzuto 6

Solo conferme.