La moviola di Milan-Bologna, Marcenaro non convince. E su Nkunku...

Freuler, nessun fallo su Nkunku

Non c’è fallo di Freuler su Nkunku: è il rossonero che tocca il piede di Freuler già a terra, giusto revocare. Ma... Ma il primo intervento di Lucumi era più punibile, spinta con il fianco destro sul rossonero. Insomma…

Il dubbio su Pulisc

Heggem tocca Pulisic in area, movimento deciso verso l’avversario, Rocchi vuole rigori che siano tali, un dubbio resta.

Mani di Lucumi, nessun rigore

Tiro Ricci, Lucumi in scivolata devia il pallone con la gamba sinistra, pallone sul braccio sinistro che è in appoggio.

Il contatto Zortea-Rabiot

Corpo a corpo Zortea-Rabiot, i due finiscono a terra, Marcenaro salomonicamente opta per il pallone alla difesa, poteva far proseguire.

Bologna, il gol è in fuorigioco

Cambiaghi in fuorigioco sul tiro di Orsolini, deviato (e non giocato, quindi non sana alcuna posizione) da Pavlovic, Cambiaghi è in fuorigioco, oltre Tomori. In gioco Castro, che ha lasciato il pallone al compagno. Avesse tirato (e segnato) lui, sarebbe stato tutto buono.

Loftus-Cheek e Rabiot, mancano due ammonizioni

Loftus-Cheek in ritardo e in maniera netta su Fabbian e Rabiot che assesta un pestone pieno a Orsolini sono da giallo.

VAR: Fabbri 6

Solo conferme.