Rigore non dato al Milan, ecco perché Mercenaro è più responsabile

Il caso Marcenaro fa discutere. Un errore «evidente» secondo il presidente Figc, Gravina, «ma quando parliamo di tecnologia andiamo avanti, non si torna al passato. La stessa tecnologia ha ridotto molto la percentu-ale di errori». Nella valutazione delle responsabilità dell’episodio di San Siro, nel rigore non concesso contro il Bologna, secondo noi le colpe maggiori le ha - se restiamo alla tecnica - l’arbitro di campo. Marcenaro (voto 5), in serata no, commette un triplo errore: non vede la palese spinta di Lucumi a Nkunku (gamba destra sul fianco e gamba sinistra del rossonero), assegna un penalty praticamente inesistente (che facciamo: «è la somma che fa il totale», come diceva Totò?), non chiede al VAR di rivedere l’azione precedente (ovvero Lucumi-Nkunku e non solo Freuler-Nkunku che ha appena visto per togliere il penalty: spinte e contatti non sono di pertinenza dell’arbitro di campo?). Basterebbe questo per fermarlo per un paio di turni (mai all’altezza della partita). Il VAR (Fabbri, voto 6) ha ristabilito con la sua chiamata al monitor una verità del campo (rigore inesistente), mentre sul primo episodio, trattandosi di una cosa che - come detto - non rientrerebbe a pieno nelle sue facoltà (o ci facciamo il protocollo ad uso e consumo degli episodi o di determinati arbitri?), s’è astenuto. Fosse stato più scaltro, avrebbe potuto suggerire lui la revisione. Se, invece di tecnica, vogliamo parlare di conve- nienza, allora il discorso cambia, come tutte le valutazioni. Fabbri ferma-to? Il direttore di gara di Ravenna non è stato un grande arbitro, s’è sbloc-cato una volta perso il badge della Fifa. Ok, non è neppure un grande VAR, ma dare a lui tutte le responsabilità sarebbe ingiusto. Un errore. E sarebbe il quarto...

