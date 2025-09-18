Moviola Ajax-Inter, solito Oliver: il rigore su Thuram era da confermare

Sarà un caso, ma ogni volta che l’inglese Oliver (voto 5) incrocia le squadre italiane succede sempre qualcosa: senza scomodare ogni volta Real-Juve e il bidone della spazzatura di Buffon (fu durissimo con il direttore di gara inglese), più recentemente era il quarto uomo di Siviglia-Roma finale (persa) dai giallorossi con il pessimo Taylor in campo, l’uomo che mandò su tutte le furie Mourinho. E anche ieri sera non si è smentito. La chiude con 16 falli fischiati e un solo ammonito.