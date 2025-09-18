Moviola Ajax-Inter, solito Oliver: il rigore su Thuram era da confermare

Sarà un caso, ma ogni volta che l’inglese Oliver (voto 5) incrocia le squadre italiane succede sempre qualcosa: senza scomodare ogni volta Real-Juve e il bidone della spazzatura di Buffon (fu durissimo con il direttore di gara inglese), più recentemente era il quarto uomo di Siviglia-Roma finale (persa) dai giallorossi con il pessimo Taylor in campo, l’uomo che mandò su tutte le furie Mourinho. E anche ieri sera non si è smentito. La chiude con 16 falli fischiati e un solo ammonito.
Solito Oliver: il rigore su Thuram era da confermare
C’è voluto il bilancino di un farmacista per togliere il rigore assegnato (correttamente) all’Inter per un fallo netto di Baas su Thuram (cintura all’altezza delle spalle, petto). L’australiano (sì, avete capito bene) Gillett (dirige dal 2021 in Premier, s’è trasferito in Inghilterra nel 2019 per aver vinto una borsa post-dottorato alla Liverpool John Moores University) lo richiama per un corpo a corpo (spinge prima Thuram? O la prima manata è di Baas?) fra i due, assolutamente di gioco.
Non c'è penalty per l'Ajax
Chiede il penalty l’Ajax per un possibile tocco di braccio di Dumfries in occasione di un cross al centro, vede bene l’arbitro: tocco sulla gamba destra, il pallone si impenna ma non tocca mai il braccio.
Male l'australiano Gillet al Var
Gillet 5,5 - Chissà se davvero in Australia sono davvero così fiscali.