Moviola Juve-Atalanta: Sozza fischia poco, giusto il rosso a De Roon

Corretto il rosso a De Roon

Come detto, espulso De Roon per doppia ammonizione, entrambe corrette. La prima alla mezz’ora del primo tempo, che ferma in ritardo Thuram. Intervento fuori area, chiaramente, corretta la punizione e il provvedimento disciplinare. La seconda a dieci dalla fine: entrata scomposta ai danni di McKennie, la decisione naturale è il secondo giallo e il rosso.

Niente rigore

Yildiz va giù in area dell’Atalanta dopo un contrasto con Bellanova: intervento pulito, nessuna infrazione, Bellanova va a contrasto spalla contro spalla con il pallone a distanza di gioco, giusto lasciar proseguire.

Regolari i gol

Regolari i gol della partita, focus - ma non perché ce ne sia strettamente bisogno - sul pareggio. Cabal è ampiamente in gioco (ci sono ameno tre giocatori dell’Atalanta fra lui e la porta) al momento del cross di João Mario.

VAR: Meraviglia 6

Non è stato un pomeriggio difficoltoso.