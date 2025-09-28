Moviola Juve-Atalanta: Sozza fischia poco, giusto il rosso a De Roon

Juve-Atalanta
Arbitro Sozza: 6,5
Più che sufficiente la partita di Sozza, in doppietta dopo il derby (non al top all’epoca, anzi): Come domenica scorsa, l’arbitro internazionale di Seregno fischia poco, appena 13 falli, con un cartellino rosso (doppia ammonizione) e un giallo, stavolta però tutto congruo con l’andamento del match. Numeri da... Uefa trattandosi di Juve-Atalanta. Un solo episodio in area, ben giudicato, nel primo tempo.
Corretto il rosso a De Roon
Come detto, espulso De Roon per doppia ammonizione, entrambe corrette. La prima alla mezz’ora del primo tempo, che ferma in ritardo Thuram. Intervento fuori area, chiaramente, corretta la punizione e il provvedimento disciplinare. La seconda a dieci dalla fine: entrata scomposta ai danni di McKennie, la decisione naturale è il secondo giallo e il rosso.
Niente rigore
Yildiz va giù in area dell’Atalanta dopo un contrasto con Bellanova: intervento pulito, nessuna infrazione, Bellanova va a contrasto spalla contro spalla con il pallone a distanza di gioco, giusto lasciar proseguire.
Regolari i gol
Regolari i gol della partita, focus - ma non perché ce ne sia strettamente bisogno - sul pareggio. Cabal è ampiamente in gioco (ci sono ameno tre giocatori dell’Atalanta fra lui e la porta) al momento del cross di João Mario.
VAR: Meraviglia 6
Non è stato un pomeriggio difficoltoso.