Moviola Cagliari-Inter: a Piccinini tutto fila liscio, non è rigore su Thuram

Partita senza particolari problemi per Piccinini, alla seconda in A stagionale: gara con grande agonismo, mai cattiva, tenuta con 27 falli e 2 provvedimenti disciplinari. Un solo episodio, in area Cagliari, ben letto grazie anche ad un posizionamento in quel momento felice. Buona la collaborazione degli assistenti, Mastrodonato e Moro.

Niente rigore su Thuram

Thuram entra in area del Cagliai già leggermente sbilanciato, arriva il contatto con Luperto che gli è davanti: l’impressione, al di là dell’entità dello scontro (minimo) è che l’attaccante nerazzurro sia già in caduta e che non ci siamo azioni fallose, Piccinini è proprio davanti ai due, ha visuale libera, fa proseguire. Corretto.

Regolari i gol

Buono il gol di Lautaro, che non commette fallo su Obert che gli è davanti e che si abbassa senza subire particolari spinte o pressioni. Nessun dubbio anche sulla regolarità della rete di Pio Esposito: quando Çalhanoglu serve Dimarco, quest’ultimo è tenuto in gioco da Mina, Idrissi e Luperto, ultimo della linea rossoblù.

Disciplinare

Come detto, due gli ammoniti, appropriati i gialli: per Barella, in ritardo sul piede destro di Felici, e per Carlos Augusto che, nel recupero del primo tempo, riporta in campo un pallone che era uscito per ritardare la rimessa del Cagliari.

VAR: Doveri 6

Poco avvezzo alle sale di Lissone, serata tranquilla.