Moviola Genoa-Lazio, Ayroldi sbaglia sul rigore: la dinamica

Gara complessa per Ayroldi , ricca di episodi e nervosismo: l’arbitro pugliese riesce a tenerla, sia pure con qualche defaillance dal punto di vista disciplinare (giallo a Cataldi leggerino, ne manca uno chiaro per Martín ).

Ayroldi sbaglia su Romagnoli: la dinamica

Presunto tocco di braccio (destro) di Romagnoli su un pallone in area. Forse la dinamica doveva consigliare maggior prudenza, difendente e attaccante sono a contatto. Comunque, il VAR lo manda all’OFR, la spiegazione non si sente ma è possibile che la spizzata di Colombo davanti a lui abbia reso il pallone inaspettato, con la deviazione con una parte medio alta del braccio (avete presente il pupazzetto della Fifa?) totalmente inconsapevole.

Zaccagni regolare

Regolare la rete di Zaccagni: l’unico dubbio è legato alla sua posizione sul tocco di Dia (è lui che tocca il pallone, successivamente non c’è alcuna giocata dei difensori rossoblù), possibile sia in linea con Vasquez. Possibile (anche) qualche ritardo sul sistema SAOT.

Non punibile Leali

Tiro di Cancellieri, Leali fuori dall’area respinge con il polso destro che, però, è totalmente al corpo, corretta non chiamata.

Giallo per Cuffy

Brutto intervento di Norton Cuffy su Basic, per fortuna di tutti è basso, prende prima il pallone e poi l’avversario: giallo ok.

Voto: 6

VAR: Abisso 6,5 Fa il suo dovere.