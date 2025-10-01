La moviola di Inter-Slavia Praga: Kavanagh poco preciso e su Doudera…

Era all’esordio con una squadra italiana, l’inglese Chris Kavanagh, 40 anni, nonostante il sito dell’Uefa (nel suo press kit) lo annoveri come direttore di gara di Bologna-Lilla di Champions lo scorso anno (l’arbitro era Oliver, lui faceva da quarto). Inserito nel gruppo “Select” della PGMOL (in Italia qualcuno farebbe bene a studiare la struttura inglese....) è anche presidente della Manchester Football League, lega calcistica affiliata alla Manchester FA, che copre un raggio di 30 miglia dal municipio di Manchester. Voto: 6.

No rigore per il tocco di mano. Ok il 3-0

Nessuna protesta, dunque solo un’annotazione: sul tiro di Thuram, Doudera davanti a lui respinge con il braccio sinistro che, però, è dietro la schiena, dunque in posizione non punibile. Chris Kavanagh infatti fa proseguire. Regolare la rete del 3-0, realizzata da Lautaro: in gioco Bastoni sul tacco di Thuram, lo è anche Lautaro sul cross di Bastoni: dietro la linea del pallone e anche dietro fissata da Chaloupek.

La curiosità

Sul 2-0, rimessa laterale da parte di Bisseck, che ha il piede destro sulla linea (il che è permesso dal regolamento, regola n. 15)ma forse anche in parte dentro al campo. Anche in caso contrario, comunque, le riprese di gioco non sono oggetto di revisione da parte del VAR.

VAR: Gillett (Aus) 6

L’australiano fa meno disastri di Ajax-Inter il 17 settembre scorso anche perché il match non gliene dà la possibilità.