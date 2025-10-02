Villarreal-Juve 2-2, la moviola: Kovacs usa l'esperienza, su Adzic non c'è rigore

Kovacs 6,5
C’è voluta tutta l’esperienza di Istvan Kovacs, animi tesissimi e clima caldo (come sempre a Vila-Real). Per questo Rosetti lo ha fatto uscire per la seconda volta di fila dopo Olympiacos-Pafos, è pur sempre l’arbitro dell’ultima finale di Champions.
Non è rigore
Chiede un rigore il Villarreal per un tocco di braccio di Adzic: c’è ma non è punibile, braccio vicinissimo al corpo, pallone inaspettato.
I casi di Cabal e Pepé
Due situazioni in area della Juve, in entrambi i casi protagonisti Cabal e Pepé. Nel primo, l’attaccante del Villarreal prende il tempo al difensore di Tudor che lo trattiene per il braccio destro, prima della linea, ok la punizione. Nella seconda occasione, Cabal spinge Pepé con l’avambraccio destro, rischiando un po’.
Ancora un rischio
Kovacs adotta lo stesso metro nell’altra area: David si lamenta per una spinta alle spalle di Rafa Marin, spinta che c’è, anche questa con l’avambraccio.
Tutto regolare
C’è un contatto prima del gol dell’1-0 fra Cambiaso e Mikautadze, si toccano i piedi destro del giocatore del Villarreal e sinistro del bianconero, azione che non sembra così fallosa. Ok anche il gol di Gatti: non c’è gioco pericoloso su Rafa Marin, David è in offside geografico ma non impatta.
VAR: Popa 6
Solo controlli.