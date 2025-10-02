Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
La moviola di Napoli-Sporting: Makkelie in linea. Rigore su Araujo, il contatto c'è

Il giudizio sulla prestazione della squadra degli arbitri nella sfida in Champions League dei campioni d'Italia
Edmondo Pinna

Napoli-Sporting 2-1

Makkelie 6

C’era qualche timore per Makkelie, l’olandese non sta attraversando un gran periodo in Eredivisie, se ci pensate è la sua prima gara in Champions quest’anno. Usa saggezza, un po’ di manica larga (qualche fallo lo ha lasciato correre), sugli episodi cruciali c’è.

Ok il rigore per lo Sporting

Ingenuità di Politano, il contatto (epperò non clamoroso, eh?) su Araujo c’è, esattamente sul piede sinistro, il primo a rendersene conto è lui.

Napoli, no rigore

Anche il Napoli lamenta un possibile penalty, ma sul tiro di De Bruyne, Fresneda ha le braccia dietro la schiena: tocco non punibile.

De Bruyne non è da rosso

Brutto scontro fra De Bruyne e Fresneda, entrambi i giocatori vanno con la gamba. Quelli dello Sporting chiedono il rosso per l’azzurro, lamentando un piede a martello. In realtà De Bruyne cerca di anticipare con il piatto l’avversario, finendo per poggiare la parte esterna dello scarpino sullo stinco dell’avversario. Makkelie lascia correre, al massimo poteva starci un giallo per imprudenza.

Regolare il gol dell'1-0

Nessuna infrazione sulla rete del Napoli dell’1-0: in APP (l’Attacking Possession Phase, l’inizio della fase d’attacco), non c’è alcun fallo di Lobotka su Joao Simoes nel recupero del pallone.

VAR: Kiwiatkowski 6

E il VMO storico di Marciniak, controlla senza sforzi.

