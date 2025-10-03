Moviola Roma-Lille, disastro Lambrechts: la terribile gestione con OFR sembra un romanzo

Parlerà anche cinque lingue (olandese, inglese, francese, tedesco e spagnolo), ha una vita che ne servirebbero due (è nato in Perù da papà originario di Brazzaville, in Congo, e vive a Lovanio, città a est di Bruxelles nota per i birrifici). Ma se quella di ieri doveva essere uno dei test per Lambrechts per passare Élite, l’ha fallito : 32 falli, 4 gialli ma soprattutto una gestione da “ primo anno ”.

Rigore da romanzo: cosa è successo

Perde il braccio largo di Mandi sul colpo di testa (pallone sfiorato) di Çelik: il VAR lo richiama all’OFR, anche abbastanza veloce: penalty chiaro. Poi succede qualcosa vicino al romanzo: tira una prima volta Dovbik, para Özer ma Perraud che spazza è entrato prima in area (encroachment); tira di nuovo Dovbik, stavolta è lo stesso Özer ad avanzare un passo oltre la linea al momento del tiro (almeno un piede deve toccarla o essere sulla perpendicolare); il terzo invece è regolare.

El Aynaoui, non è gol

La GLT conferma: il tocco di El Aynaoui viene respinto da Mandi proprio sulla linea di porta.

Tsimikas, non è rigore

Correia chiede un (presunto) tocco di mano di Tsimikas in area della Roma: il controllo incriminato è il primo, non quello che gli finisce sulla faccia: le immagini non chiariscono al 100% ma se anche fosse tocco di braccio, questo sarebbe vicino al corpo, non aumenterebbe la “figura”, dunque non punibile.

Voto: 4,5

VAR: van Driessche 6,5 Bravo sul rigore, prima a coglierlo poi a farlo ripetere.