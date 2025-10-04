Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Lazio-Torino, veleno nel finale: Piccinini sbaglia tutto su Coco-Noslin. Il parapiglia è colpa sua

Succede di tutto nei minuti di recupero: il penalty per i biancocelesti è talmente chiaro per tutti che si fa fatica a spiegarlo
Lazio-Torino, veleno nel finale: Piccinini sbaglia tutto su Coco-Noslin. Il parapiglia è colpa sua
Edmondo Pinna

Il veleno nel finale. Piccinini sbaglia completamente la valutazione del contatto Coco-Noslin in area granata, talmente palese, talmente chiaro che si fa fatica anche a spiegarlo. Non solo, ma il parapiglia che ne scaturisce è colpa sua. Dopo aver recuperato il pallone, Noslin fila parallelo alla linea di fondo, Coco arriva diretto e lo colpisce con una sorta di ancata, senza possibilità di prendere il pallone. Penalty chiaro per tutti. Tranne che per lui. La reazione di Maripan viene punita con il giallo. Siamo al limite, ma è più antisportiva nonostante la rudezza che comportamento violento.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Moviola

La rete di Coco: le proteste della Lazio

La Lazio aveva protestato anche per la rete di Coco qualche minuto prima, lamentando un fallo ai danni di Castellanos. Il giocatore granata, saltando, mette un braccio (il sinistro) sulle spalle dell'attaccante biancoceleste, non sembra così determinante visto che Coco salta molto più in alto, ma è pur vero che il braccio c'è.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Moviola

Il veleno nel finale. Piccinini sbaglia completamente la valutazione del contatto Coco-Noslin in area granata, talmente palese, talmente chiaro che si fa fatica anche a spiegarlo. Non solo, ma il parapiglia che ne scaturisce è colpa sua. Dopo aver recuperato il pallone, Noslin fila parallelo alla linea di fondo, Coco arriva diretto e lo colpisce con una sorta di ancata, senza possibilità di prendere il pallone. Penalty chiaro per tutti. Tranne che per lui. La reazione di Maripan viene punita con il giallo. Siamo al limite, ma è più antisportiva nonostante la rudezza che comportamento violento.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Moviola

Da non perdere

Il rigore su Noslin scatena una mega rissaLotito all'attacco
1
Lazio-Torino, veleno nel finale: Piccinini sbaglia tutto su Coco-Noslin. Il parapiglia è colpa sua
2
La rete di Coco: le proteste della Lazio