Lazio-Torino, veleno nel finale: Piccinini sbaglia tutto su Coco-Noslin. Il parapiglia è colpa sua

Il veleno nel finale. Piccinini sbaglia completamente la valutazione del contatto Coco-Noslin in area granata, talmente palese, talmente chiaro che si fa fatica anche a spiegarlo. Non solo, ma il parapiglia che ne scaturisce è colpa sua. Dopo aver recuperato il pallone, Noslin fila parallelo alla linea di fondo, Coco arriva diretto e lo colpisce con una sorta di ancata, senza possibilità di prendere il pallone. Penalty chiaro per tutti. Tranne che per lui. La reazione di Maripan viene punita con il giallo. Siamo al limite, ma è più antisportiva nonostante la rudezza che comportamento violento.