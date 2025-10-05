La moviola di Inter-Cremonese: Feliciani brilla poco. E quel mistero sull’offside del 3-0…

Partita molto facile per Feliciani, alla seconda gara di fila dopo Roma-Verona (giusta-mente premiato dopo aver graziato Akpa Akpro, ormai non conta più nulla). Lascia qualcosa sul campo sia dal punto di vista disciplinare che tecnico (sarà anche stato fuori area, ma Sucic su Bonazzoli è fallo, no?). Quando poi ci spiegheranno perché l’interferenza sul portiere va bene se è a 30 cm, ma se il tiro arriva da lontano non vale non sarà mai troppo tardi. Voto: 6.