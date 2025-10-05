La moviola di Inter-Cremonese: Feliciani brilla poco. E quel mistero sull’offside del 3-0…

Partita molto facile per Feliciani, alla seconda gara di fila dopo Roma-Verona (giusta-mente premiato dopo aver graziato Akpa Akpro, ormai non conta più nulla). Lascia qualcosa sul campo sia dal punto di vista disciplinare che tecnico (sarà anche stato fuori area, ma Sucic su Bonazzoli è fallo, no?). Quando poi ci spiegheranno perché l’interferenza sul portiere va bene se è a 30 cm, ma se il tiro arriva da lontano non vale non sarà mai troppo tardi. Voto: 6.
Il gol annullato ad Akanji
Annullato un gol a Akanji, più che a Dimarco: corretto, sul tiro dell’esterno azzurro, infatti, lo svizzero in prestito dal City è di tre quarti di figura (non solo il piede destro, quindi) oltre Baschirotto, penultimo difendente grigiorosso.
Il fuorigioco di Lautaro sul 3-0 Inter...
Dicevamo del 3-0: sul tiro, di Dimarco, Lautaro è in chiara posizione irregolare, passa (a distanza, ma pur sempre sulla direttrice pallone-portiere) davanti a Silvestri, l’argentino fra l’altro salta per far passare il pallone. Silvestri alza subito il braccio, segno chiaro che è stato disturbato da Lautaro (che a sua volta guarda subito l’assistente). Gol, invece, buono. L’Inter non c’entra nulla, è già successo svariate volte quest’anno: ma è contro lo spirito del calcio. Ok il gol di Lautaro: Barella recupera il pallone su Sanabria in maniera regolare, poi Bonny (che crosserà verso il centro) è tenuto in gioco da Baschirotto.
VAR: Gariglio6
Mah....