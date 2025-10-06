Moviola Napoli-Genoa, La Penna tiene: Marcandalli e Neres rischiano

Lettura della partita complessa, La Penna la governa ma con qualche sbavatura: per capirci, Marcandalli e Neres o è lo stesso metro di giudizio oppure sono due rossi mancati, dipende dai punti di vista. Ha, però, avuto ragione lui ad impostarla così, visto che i giocatori in campo hanno accettato spiegazioni ed errori. La manata (involontaria) di Di Lorenzo su Vitinha è però fallo, non rimessa da parte dell’arbitro.
Marcandalli e Neres rischiano: punti di vista
Partiamo dai due giocatori che La Penna ha trattato allo stesso modo: il primo è Marcandalli, commette tre falli in nove minuti su Hojlund. Il primo perdonato, il secondo ammonito, il terzo neanche fischiato (in caso contrario, giallo e dunque rosso obbligatorio). Ed infatti Vieira lo toglie all’intervallo. L’altro è Neres: appena ammonito (trattenuta su Sabelli), interviene da dietro su Frendrup, colpendolo sulla gamba sinistra . Stesso metro, ma anche qui, se avesse fatto giallo....
De Bruyne fuorigioco
Lancio di Anguissa per De Bruyne, che poi serve Hojlund che segna: sul primo lancio, KDB è oltre Otoa, l’azione giustamente va avanti e si esaurisce, arriva la segnalazione dell’assistente.
Gol regolare
Si lamenta il Genoa sul 2-1, in particolare per lo stacco di testa di Di Lorenzo su Ellertson, ma il capitano poggia solo il braccio sull’avversario quando è già in alto.
Voto: 6
VAR: Pezzuto 6 Dice bene Rocchi: quando l’arbitro in campo fa bene...