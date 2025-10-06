Moviola Napoli-Genoa, La Penna tiene: Marcandalli e Neres rischiano

Lettura della partita complessa, La Penna la governa ma con qualche sbavatura: per capirci, Marcandalli e Neres o è lo stesso metro di giudizio oppure sono due rossi mancati, dipende dai punti di vista. Ha, però, avuto ragione lui ad impostarla così, visto che i giocatori in campo hanno accettato spiegazioni ed errori. La manata (involontaria) di Di Lorenzo su Vitinha è però fallo, non rimessa da parte dell’arbitro.