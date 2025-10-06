Moviola Fiorentina-Roma, Tsimikas non è punibile. Pablo Marì a rischio rosso

Colombo tagliava due traguardi: 50 e 35 , là dove 50 sono le gare in serie A (pensate: un decennio fa ce ne volevano tante in serie A per pensare di poter puntare al badge della Fifa, l’arbitro di Como lo è già da un anno e mezzo) e 35 gli anni, compiuti proprio ieri. Compleanno tutt’altro che facile, la gara è stata piena di tensione , come dimostrano i 5 cartellini gialli (ce ne potevano essere di più, vero Pablo Marì?). Due episodi in area della Roma, entrambe letti correttamente da Colombo.

Tsimikas non è punibile, niente rigore

Partiamo da qui. Semi rovesciata di Dodo, davanti a lui Tsimikas, il contatto con il braccio destro è non punibile, è a copertura e vicino al corpo. Va a terra in area anche Fazzini, Mancini gli poggia la mano sinistra sulla spalla, la caduta è sin troppo disinvolta, Colombo fa proseguire senza prendere ulteriori provvedimenti.

Pablo Marì rischia tanto

Pablo Marí interviene su Dybala, scomposto, corretta la punizione e, diciamo, il giallo. Perché ci stava per il fallo, ma l’impressione è che sia arrivato per le proteste. Reiterate e veementi, ha rischiato di prenderne un altro. Rocchi, i comportamenti non erano al centro?

Gol regolari

Buone le reti della partita: Kean è tenuto in gioco da N’Dicka al momento del passaggio al volo di Nicolussi Caviglia. Ampiamente in gioco Dovbyk che serve l’assist per Soulé, c’è dietro di lui Pablo Marì.

Voto: 6,5

VAR: Chiffi 6 Tanto da controllare. Per fortuna solo quello.