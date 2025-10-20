Corriere dello Sport.it
lunedì 20 ottobre 2025
Ayroldi insufficiente, grave l'errore su Kelly: il difensore viene graziato. L'arbitro litiga con i cartellini

Partita insufficiente per il direttore di gara che commette un'ingenuità sul difensore bianconero. Corretto annullare la rete di David
Edmondo Pinna
2 min
Moviola Como juve

Partita insufficiente per Ayroldi, cui fa difetto sempre il disciplinare. Per citare: l’ammonizione di Kelly sembra più frettolosa che severa, un minuto dopo “sparecchia” (gergo sezionale AIA) con il giallo ad Alberto Moreno (più sensato), quattro ammoniti in 31’ minuti e poi più nulla. Ed invece l’errore è grave, perché manca un secondo giallo chiaro per Kelly. Giusto annullare la rete di David, ok gli altri due gol, non c’è rigore per la Juve sul tocco di braccio di Diego Carlos. 

Ayroldi sbaglia, Kelly graziato

Già ammonito (ferma Nico Paz ma siamo davanti all’area del Como, parlare di SPA è inopportuno ed anche il fallo non è clamoroso), al 40’ della ripresa il difensore bianconero entra su Smolcic, chiaro ed evidente step on foot. L’arbitro dà il vantaggio (e ci sta, per carità) ma poi doveva provvedere ad espellere Kelly. 

Niente rigore

Chiede un rigore (sull’1-0) Koopmeiners, lamentando un tocco di braccio di Diego Carlos: che c’è, ma il braccio stesso è dietro la schiena e attaccato al corpo,corretto considerarlo non punibile. 

Gol annullato a David

Corretto annullare la rete di David: sul passaggio di Locatelli, ci sono cinque giocatori in fuorigioco, soprattutto c’è Koopmeiners (gli altri sono David, Thuram, Cambiaso e Rugani) oltre Kempf, decisione presa in campo.

Voto: 5
VAR: Maresca 6 Per fortuna nulla per lui. 

 

 

RIPRODUZIONE RISERVATA

