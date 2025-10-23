Moviola Real-Juve: giusto solo il giallo a Brahim Diaz?

Vincic è ormai abbonato ai grandi match, pur non essendo un arbitro che ruba l’occhio. Rosetti si fida di lui, connazionale del presidente Uefa, Ceferin, e così è arrivato anche questo Real-Juve. Solo un dubbio, abbastanza importante, sul colore del cartellino per Brahim Diaz. La chiude con 28 falli fischiati e un solo giallo.

Rischio rosso

Brutto intervento di Brahim Diaz ai danni di Khephren Thuram nel cerchio del centrocampo, sotto lo sguardo di Vincic che è vicinissimo. Il giocatore del Real entra con la gamba alta e il piede a martello sul francese, colpendolo a metà fra caviglia e ginocchio. L’unica attenuante, visto in dinamica, è la poca intensità (fosse entrato in maniera normale le conseguenze sarebbero state peggiori). Lo sloveno opta per il giallo, più rosso nel caso.

No rigore su Diaz

Slalom per entrare in area di Brahim Diaz, affrontato da Cambiaso ma soprattutto da Kelly, che gli mette una mano sulla testa (più che sulla faccia). Vincic (che non è Abisso) fa proseguire, decisione che è corretta.

Regolare il gol della Juve

Tutto buono sulla rete dell’1-0 del Real Madrid: al momento del tiro di Vinicius Junior, infatti, Bellingham, che metterà dentro, è tenuto in gioco in maniera chiara da Cambiaso e da Kelly.

VAR: Dankert (Ger) 6

Certo, quell’intervento di Brahim Diaz meritava un’occhiatina più attenta