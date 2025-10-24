Moviola Roma-Viktoria Plzen, l'arbitro Meler non arbitra più in Champions e si vede: tutti i suoi errori

Se non arbitra più in Champions da quel famoso Bruges-Atalanta (allenatore Gasperini...) dello scorso febbraio, un motivo ci sarà. E lo si può trovare nella gara di ieri sera, al di là di un rigore macroscopico non visto: il turco Meler è sempre in ritardo, poco incisivo, sfoggia un disciplinare rivedibile (Cerv che colpisce pieno la caviglia di Koné nulla; Mancini che è a terra con lo stesso Cerv che non ne vuole sapere di togliere le gambe, ammonito Mancini), anche dal punto di vista tecnico non bene. Numeri: 31 falli e 8 gialli sono un’enormità.