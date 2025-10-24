Corriere dello Sport.it
venerdì 24 ottobre 2025
Moviola Roma-Viktoria Plzen, l'arbitro Meler non arbitra più in Champions e si vede: tutti i suoi errori

Moviola Roma-Viktoria Plzen, l'arbitro Meler non arbitra più in Champions e si vede: tutti i suoi errori

Il fischietto turco non si vede più da Bruges-Atalanta (sempre Gasperini in panchina) e all'Olimpico è chiaro il motivo: è sempre in ritardo e poco incisivo
Edmondo Pinna
2 min
TagsRomaMoviolaEuropa League

Se non arbitra più in Champions da quel famoso Bruges-Atalanta (allenatore Gasperini...) dello scorso febbraio, un motivo ci sarà. E lo si può trovare nella gara di ieri sera, al di là di un rigore macroscopico non visto: il turco Meler è sempre in ritardo, poco incisivo, sfoggia un disciplinare rivedibile (Cerv che colpisce pieno la caviglia di Koné nulla; Mancini che è a terra con lo stesso Cerv che non ne vuole sapere di togliere le gambe, ammonito Mancini), anche dal punto di vista tecnico non bene. Numeri: 31 falli e 8 gialli sono un’enormità. 

Pisilli-Jemelka è rigore netto, Meler non se ne accorge

Colpo di testa di Pisilli, pallone sul braccio sinistro molto largo di Jemelka, in posizione punibile. Meler non si accorge di nulla, lo stesso fa l’assistente numero uno, Özkara che pure aveva la scena frontale. Lo svizzero San lo richiama all’OFR: rigore. 

Pisilli, gol annullato

Oltre Zeljkovic, Pisilli, sul lancio di Wesley: gol annullato per offside in campo, giusta valutazione.

Adu, gol regolare

Nessun dubbio sulla rete di Adu: il giocatore si libera della marcatura di un titubante Ziólkowski senza commettere fallo, APP libera e pulita, 1-0 regolare. 

Spacil rischia su Celik

Va a terra Celik in area del Viktoria, ma è troppo leggera la trattenuta (che pure c’è) di Spacil sul cross di Soulé: ci sta far proseguire, anche se il difensore ha rischiato. 

Voto: 5
VAR: San (Svi) 6,5 Corretta chiamata. 

