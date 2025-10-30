Che errore di Di Bello: perché quello su Yildiz non è mai rigore

Partita che è filata via liscia per Di Bello fino al recupero quando, anche perché chiamato all’OFR, assegna un rigore che a Rocchi piace proprio poco poco. E’ lo stesso contatto minimo di Firenze (Bernardeschi-Sabiri, quello di lato, questo dietro). Rigorino. Per non dire che non c’era.

Il rigore su Yildiz

Yildiz allunga la gamba, Goglichidze fa lo stesso ma arriva un attimo dopo, il contatto che ne segue (dietro il piede destro) è leggero e minimo. Far giocare sarebbe stato più giusto, invece Di Bello la combina grossa fischiando fallo alla difesa e il VAR nel ritenerlo da rigore. OFR e rigore che manderà su tutte le furie Rocchi.

Ok il rigore su Vlahovic

Goglichidze trattiene la maglietta di Vlahovic che stava andandogli via, non ci sono contatti bassi. L’ombra arriva dalla contemporanea trattenuta (meno appariscente a dire il vero) dello stesso attaccante bianconero su Goglichidze sul davanti della maglietta.

Fuorigioco

Vlahovic segna anche un altro gol, l’assistente Bercigli è molto bravo e segnala - a fine azione il fuorigioco di McKennie al momento del passaggio di Yildiz, l’americano è oltre Solet.

Regolare il gol di Zaniolo

Ok la rete di Zaniolo: sul tiro, infatti, c’è Kamara a terra dentro l’area di porta in posizione di fuorigioco. Kamara è fermo, a terra, non interferisce con Di Gregorio.

Con il dubbio

Colpo di testa di Gatti, davanti a lui Kelly, che è oltre Atta ed è nell’area di porta: che Okoye veda sempre il pallone sembra non contare (a Roma anche Suzuki vede sempre il pallone sul tiro di Soulé). Come la mettiamo? Mistero.

VAR: Paterna 5

Lo stesso VAR di Fiorentina-Bologna, errato qui l’intervento.