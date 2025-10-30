Moviola Roma, l’arbitro è acerbo. E sul gol di Celik…

Quasi rosso

Appena 18”, Valenti entra su Ferguson in maniera scomposta: prima gli assesta un calcio, poi finisce con il piede destro che stringe il piede destro dell’attaccante giallorosso con la gamba sinistra, che si gira. Crezzini fischia (in ritardo: suggerimento?), manca però il provvedimento disciplinare. L’arbitro gli risparmia un giallissimo, sarebbe andata di lusso. Tutto sotto gli occhi del IV, La Penna: errore anche per lui.

Il gol di Soulé

Perché il gol di Leao è stato convalidato e quello di Soulé no? Perché a Milano hanno sbagliato, a furia di rimestare nelle interpretazioni, può capitare. Lo ha spiegato Rocchi a Open VAR: dentro l’area di porta è sempre punibile. E Celik (nascosto dietro Circati) è nell’area di Suzuki, a tre metri da lui. Vero, a differenza di Pavlovic (che va verso il pallone e cerca di giocarlo) lui si ferma, ma la sostanza non cambia. Un piccolo mistero l’OFR: che c’era da valutare?

No rigore

Britschgi trattiene il braccio destro di Mancini che cade: non c’è rigore, troppo leggero.

VAR: Aureliano 6

Nei pre partita trova la sua dimensione: trequartista (che pose a favore di tv!).