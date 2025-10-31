© L.Canu / Ciamillo
Male Pairetto, c’è un errore grave sullo 0-2 in Cagliari-Sassuolo...
Disciplinare sconosciuto, tecnico rivedibile: il fischietto è non sufficiente, in totale balia della partita
Non sufficiente Pairetto, in balia della partita: disciplinare sconosciuto, tecnico rivedibile, perde un vantaggio enorme per ammonire Thorstvedt con il Cagliari a ridosso dell’area del Sassuolo. Se non aveva mai diretto in A in questa stagione un motivo ci sarà stato. Perde il giallo per Walukiewicz (poi ammonisce Folorunsho per un fallo identico). Candé col petto sul tiro di Palestra, no rigore. Ok annullare la rete di Seba Espostio: oltre Walukiewicz sul colpo di testa di Borrelli. In linea Volpato con Palestra sul lancio di Koné sul secondo gol del Sassuolo ma in APP c’è una manata di Volpato su Idrissi.
Voto: 5
VAR: Camplone 6 Senza affanni.