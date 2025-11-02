Moviola Napoli-Como: Zufferli perde qualche giallo, il rigore è netto

Non esente da diverse sbavature la partita di Zufferli , reduce da Milan-Pisa di una settimana fa con il gol di Leao convalidato nonostante il fuorigioco di Pavlovic (come confermato da Rocchi a Open VAR). Diverse cose da rivedere, anche se non ci sono stati episodi sfuggiti al suo controllo nelle due aree ad accendere il match dal punto di vista arbitrale. Il giallo risparmiato a Butez (la perdita di tempo è quasi caricaturata per quanto eccessiva) e quello a Diego Carlos, è però grave per un arbitro che dovrebbe, mancano solo le ufficialità, diventare internazionale dal prossimo primo gennaio. Voto: 6

Il rigore per il Como è netto

Uscita di Milinkovic-Savic su Morata, l’attaccante spagnolo gli sposta il pallone all’ultimo minuto, il contatto è netto, Morata neanche trascina la gamba a cercare il fallo (è un fallo da didattica per il corso arbitri). Zufferli fischia sul campo il penalty (sarebbe stato strano il contrario), il VAR controlla che Morata sia partito in posizione regolare sul lancio di Diao: c’è Di Lorenzo che tiene tutti in gioco.

I cartellini gialli

Qualcosa da rivedere sulle gestione dei cartellini, l’esempio è il mancato giallo a Diego Carlos: va diretto su Neres, scaraventandolo a terra davanti al quarto e alle panchine, subito dopo Smolcic placca Hojlund e viene ammonito. Manca il primo, clamoroso giallo.

VAR: Di Bello 6

Conferma il rigore, meglio così.